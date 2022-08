Taiwan, Cina dà il via a esercitazioni militari intorno all'isola (Di giovedì 4 agosto 2022) Taipei, 4 ago. (Adnkronos/dpa) - La Cina dà il via all'esercitazione militare intorno a Taiwan, annunciata come rappresaglia contro la visita sull'isola da parte della Speaker americana Nancy Pelosi. Le manovre militari, che dureranno 4 giorni, sono le più ampie esercitazioni mai realizzate da Pechino intorno a Taiwan, considerata dalla Cina una sua provincia ribelle. Il ministero della Difesa cinese ha diffuso una mappa dell'area divisa nelle sei zone - alcune distanti appena 12 miglia dalla costa di Taiwan - in cui intende realizzare esercitazioni marittime ed aeree che comprendono appunto il lancio di proiettili. Aerei e navi commerciali sono stati invitati a rimanere lontani dall'aerea ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Taipei, 4 ago. (Adnkronos/dpa) - Ladà il via all'esercitazione militare, annunciata come rappresaglia contro la visita sull'da parte della Speaker americana Nancy Pelosi. Le manovre, che dureranno 4 giorni, sono le più ampiemai realizzate da Pechino, considerata dallauna sua provincia ribelle. Il ministero della Difesa cinese ha diffuso una mappa dell'area divisa nelle sei zone - alcune distanti appena 12 miglia dalla costa di- in cui intende realizzaremarittime ed aeree che comprendono appunto il lancio di proiettili. Aerei e navi commerciali sono stati invitati a rimanere lontani dall'aerea ...

GiovaQuez : La Germania si dice pronta ad aiutare Taiwan in caso di aggressione militare da parte della Cina - rusembitaly : ??La posizione di principio della Russia rimane invariata. ??Partiamo dal fatto che c'è una sola Cina, il governo… - marcodimaio : Nancy Pelosi è la presidente del parlamento di uno stato libero e democratico; ha tutto il diritto di visitare una… - Profilo3Marco : RT @Corriere: La reazione della Cina: via alle più grandi operazioni militari attorno a Taiwan - TV7Benevento : Taiwan, Cina dà il via a esercitazioni militari intorno all'isola - -