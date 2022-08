Taiwan | Borrell condanna azioni militari della Cina

(Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – “Non c’è giustificazione all’uso di una visita come pretesto per attivitànello Stretto di”. E’ quanto scrive Josepsu Twitter, rilanciando la dichiarazione diffusa la notte scorsa dai ministri degli Esteri del G7,ndo di fatto l’avvio delle esercitda partecome rappresaglia per la visita a Taipei di Nancy Pelosi. “E’ normale e di routine che i legislatori dei nostri Paesi compiano missioni internazionali”, aggiunge l’Alto rappresentante per la politica estera Ue che “incoraggia tutte le parti a rimanere calme, esercitare moderazione ed agire con trasparenza”. L'articolo proviene da Italia Sera.

