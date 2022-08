Taiwan | 22 jet cinesi superano linea mediana dello Stretto

(Di giovedì 4 agosto 2022) Un totale di 22 cacciaha brevemente superato oggi lainformale che divide lodi: lo ha riferito in tarda serata il ministero della Difesa di Taipei, nel primo ...

Un totale di 22 caccia cinesi ha brevemente superato oggi la linea mediana informale che divide lo Stretto di Taiwan: lo ha riferito in tarda serata il ministero della Difesa di Taipei, nel primo gior ...Giovedì le autorità taiwanesi hanno denunciato l'incursione di altri 22 velivoli militari cinesi nel loro spazio aereo, un giorno dopo che erano state registrate altre 27 incursioni, in un clima ...