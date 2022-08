Strasburgo, Italia protagonista del festival La mousson d’ètè (Di giovedì 4 agosto 2022) La mousson d’ètè, con il sostegno dell’Istituto Italiano di cultura di Strasburgo, presenta anche quest’anno, dal 23 al 29 agosto, il festival “La mousson d’ètè: rencontres théâtrales internationales et université d’été européenne”, a cui prenderanno parte creazioni teatrali Italiane. Il festival ospiterà: lo spettacolo “GENTE/Les gens” di Pier Lorenzo Pisano, traduzione francese di Federica Martucci; un laboratorio di formazione in nuove scritture teatrali proposto da Francesca Garolla, autrice di teatro e co-direttrice artistica del Teatro I a Milano; la lettura del testo “La sorella di Gesù Cristo (La soeur de Jésus-Christ)” di Oscar de Summa, eseguita dall’attore francese Alex Lutz. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 agosto 2022) La, con il sostegno dell’Istitutono di cultura di, presenta anche quest’anno, dal 23 al 29 agosto, il“La: rencontres théâtrales internationales et université d’été européenne”, a cui prenderanno parte creazioni teatraline. Ilospiterà: lo spettacolo “GENTE/Les gens” di Pier Lorenzo Pisano, traduzione francese di Federica Martucci; un laboratorio di formazione in nuove scritture teatrali proposto da Francesca Garolla, autrice di teatro e co-direttrice artistica del Teatro I a Milano; la lettura del testo “La sorella di Gesù Cristo (La soeur de Jésus-Christ)” di Oscar de Summa, eseguita dall’attore francese Alex Lutz. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

