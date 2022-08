Stefano De Martino spiazzato | Vuole farlo subito | la richiesta clamorosa di Belen

(Di giovedì 4 agosto 2022) Rivelazionesul futuro del conduttoreDe: la proposta shock diRodriguez è già arrivata Il conduttoreDe(Foto ANSA)Il conduttoreDesta vivendo uno dei suoi momenti migliori dal punto di vista professionale e privato. Nel corso della prossima stagione televisiva sarà infatti un grande protagonista di Rai 2. L’ex ballerino sarà al timone di diversi programmi ritenuti molto importanti per la rete: tra questi una nuova edizione di Bar Stella ed un nuovo format musicale. Le cose per il conduttore sembrano andare per il meglio però anche dal punto di vista sentimentale. Deinfatti è tornato conRodriguez ed i due con il piccolo Santiago sembrano ...

InkSonoro : TIM Summer Hits ? la puntata finale stasera su Rai 2 dello show musicale condotto da Andrea Delogu e Stefano De Mar… - Elisa60388018 : RT @BITCHYFit: Belen Rodriguez e Stefano De Martino: “Lei vuole un terzo figlio” - BITCHYFit : Belen Rodriguez e Stefano De Martino: “Lei vuole un terzo figlio” - verdiana_v : RT @RadioItalia: Da vedere fino all’ultimo! ?? Troppo simpatici Stefano De Martino e Santiago! ?? @stedemartino_ - ThomasRawland2 : RT @InkSonoro: TIM Summer Hits ? la quarta puntata stasera su Rai 2 dello show musicale condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino, da… -

Tutto pronto per l'ultimo appuntamento del TIM Summer Hits 2022 , lo show musicale dell'estate di Rai2 condotto in prima serata da Andrea Delogu eDe. Ecco ospiti, anticipazioni e la scaletta dei cantanti protagonisti. TIM Summer Hits 2022, l'ultima puntata su Rai2: la scaletta e i cantanti Stsera, giovedì 4 agosto 2022, va in ...... stasera, alle ore 21, l'Ensemble Lirico Italiano, composto da Daniela Cammarano e Giacomo Mirra al violino, Mattia Cuccillato alla viola, Francesco D'Arcangelo al violoncello eDial ...Dopo il ricongiungimento, la showgirl e il conduttore non riescono a stare lontani e cresce il desiderio di allargare la famiglia ...Oggi, 4 agosto, va in onda su Rai 2 l’ultimo appuntamento stagionale dello show musicale. Stefano De Martino e Andrea Delogu conducono la serata da Portopiccolo ...