SportMediaset: Se non si chiude per Kepa, il Napoli è pronto a virare su Mignolet (Di giovedì 4 agosto 2022) Sembra quasi fatta per Kepa, ma manca ancora l'intesa col Chelsea, così il Napoli, secondo quanto riporta SportMediaset, ha deciso di cautelarsi e pensare a una soluzione alternativa Capitolo portiere. Con Meret che ha deciso di accettare la proposta dello Spezia (dopo il rinnovo), la strada è spianata per arrivare allo spagnolo Kepa. Anche in questo caso, il giocatore e il Napoli avrebbero già l'accordo. C'è, invece, da limare la distanza con il Chelsea. L'operazione prevede un prestito a 3 milioni di euro, con l'inserimento di possibili bonus da 5,5 milioni. AdL vorrebbe ridurre drasticamente questa cifra e spera che l'agente di Kepa, Ramadani, possa intercedere con i Blues. Nel caso in cui non si dovesse trovare l'intesa, il Napoli è pronto a ...

