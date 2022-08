Sport | Dazn e Tim trovano l’accordo | la Serie A torna su Sky

(Di giovedì 4 agosto 2022) Accordo tra le due aziende Cambia di nuovo il sistema della messa in onda e dei diritti tv nell’ambitoivo. Nella serata di ieri, 3 agosto, Tim ehanno raggiunto un accordo importante. Grazie infatti alla loro intesa laA potrebbe “re” su Sky, con l’app didisponibile su Sky Q. Manca ancora la definizione del tutto ma dovrebbe arrivare a breve. L’app di Dan non sarà più disponibile solo attraverso Tim Vision come ha spiegato il Ceo dell’azienda Stefano Azzi. «Tim è un partner strategico dal punto di vista tecnologico e di distribuzione sin dal nostro arrivo in Italia e continuerà ad esserlo. La modifica deltrae Tim permetterà un ulteriore ampliamento dell’accesso e ci consentirà di continuare a perseguire la nostra ambizione ...

Corriere : Tim-Dazn, accordo senza obbligo di esclusiva: ora tutta la serie A potrà andare anche su Sky - 361_magazine : Accordo tra #Dazn e #Tim, cosa succede ora per la serie A - Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: “TIM comunica di aver raggiunto un accordo con DAZN. L’intesa consente a quest’ultima di distribuire i diritti per la… - Gazzettadmilano : “TIM comunica di aver raggiunto un accordo con DAZN. L’intesa consente a quest’ultima di distribuire i diritti per… - Gazzettadmilano : “TIM comunica di aver raggiunto un accordo con DAZN. L’intesa consente a quest’ultima di distribuire i diritti per… -

Leggi anche >e Tim, l'accordo è ufficiale: l'app torna sui decoder Sky Q (e non solo). Cosa cambia per gli abbonati La decisione di De Laurentiis Il presidente Aurelio De Laurentiis aveva ...... e offrirà in più la possibilità di vedere i contenuti dianche sul digitale terrestre. Inoltre, TimVision propone ai propri clienti il meglio dell'intrattenimento premium, loe tutto il ...Cambia di nuovo il sistema della messa in onda e dei diritti tv nell'ambito sportivo. Nella serata di ieri, 3 agosto, Tim e Dazn hanno ...Dazn e Tim hanno raggiunto l’accordo per lo streaming: tutte le partite di Serie A anche su Sky. Decade l'esclusività di TimVision.