Sport a scuola, Bianchi e Vezzali firmano protocollo con la Lega di Serie A: “Crescita culturale e sociale dei bimbi anche tramite il calcio” (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, la Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con DeLega allo Sport, Valentina Vezzali e il Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, hanno firmato un protocollo d’Intesa finalizzato alla Crescita culturale e sociale delle bambine e dei bambini attraverso la promozione dell’attività Sportiva nelle scuole, con particolare riguardo al gioco del calcio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Ministro dell’Istruzione Patrizio, la Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con Deallo, Valentinae il Presidente dellaA, Lorenzo Casini, hanno firmato und’Intesa finalizzato alladelle bambine e dei bambini attraverso la promozione dell’attivitàiva nelle scuole, con particolare riguardo al gioco del. L'articolo .

Luxgraph : Borse di studio e lavoro: domande per la Scuola di giornalismo Walter Tobagi fino al 25 agosto #corriere #news #202… - orizzontescuola : Sport a scuola, Bianchi e Vezzali firmano protocollo con la Lega di Serie A: “Crescita culturale e sociale dei bimb… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CONI - Vezzali: 'Sport e scuola devono camminare insieme' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CONI - Vezzali: 'Sport e scuola devono camminare insieme' - Gaby45yo1 : @Prima_Vera56 @Resistenza1967 Piena facoltà di fare la loro scelta??, sotto ricatto se no ,non potevamo lavorare, i… -