Spagna | sopravvive 16 ore sotto una barca capovolta nell' Oceano Atlantico

(Di giovedì 4 agosto 2022) Un francese di 62 anni e' sopravvissuto per 16 ore in una bolla d'aria all'interno della suaa vela che si e' rovesciata, a 14 miglia dalle isole Sisargas, al largo della ...

Un francese di 62 anni e' sopravvissuto per 16 ore in una bolla d'aria all'interno della sua barca a vela che si e' rovesciata nell'Oceano Atlantico, a 14 miglia dalle isole Sisargas, al largo della Spagna.