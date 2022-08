Soverato | lavoratrice nigeriana aggredita | aperta un' inchiesta Ultime notizie

rubio_chef : Beauty non è una nigeriana, non è una lavoratrice occasionale, non è una donna. È un essere umano la cui dignità no… - LaStampa : Soverato, lavoratrice malmenata e mandata in ospedale per aver chiesto lo stipendio - TgrRaiCalabria : #Soverato, chiede di essere pagata e viene buttata fuori dal locale. L'aggressione a una lavoratrice stagionale e i… - iscoscisl : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: “Un episodio ignobile e di una gravità inaudita l’aggressione alla lavoratrice di #Soverato cui va la nost… - nonnino37 : RT @LaNotiziaTweet: Soverato, una lavoratrice chiede la paga e viene presa a calci dal datore di lavoro. Il video-denuncia diventa virale s… -

Onestamente è il primo caso che mi capita ama sono a conoscenza del fatto che si tratti ...davanti al lido "Mare - Nostrum" ha organizzato un flash - mob per difendere "una...Il video, 4 agosto 2022 - La Procura della Repubblica di Catanzaro ha aperto un'inchiesta sul caso dell'aggressione a Beauty , lanigeriana di 25 anni presa a schiaffi, pugni e ...Beauty aveva chiesto di essere pagata ed è stata presa a schiaffi e calci dal datore di lavoro. Il presunto aggressore è Nicola Pirroncello dello stabilimento-ristorante Mare Nostrum. L'avvocato: "All ...We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Lesioni personali, furto e m ...