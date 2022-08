"Sorpresona finale". La bomba di Paolo Mieli: "Cosa accadrà a pochi giorni dal voto" (Di giovedì 4 agosto 2022) Paolo Mieli mette in guardia i partiti. In vista delle elezioni del 25 settembre, il giornalista non esclude colpi di scena. "Mi aspetto sorprese nell'ultima fase… - confessa ospite di Coffee Break su La7 - C'è sempre una Sorpresona finale, spesso di natura giudiziaria. E la seconda sorpresa è che clamorosamente ci sarà qualCosa che non coincide con i sondaggi fermi a 15 giorni prima. Sono costanti di tutte le elezioni, soprattutto dal 1994 a oggi". Un fulmine a ciel sereno quello di Mieli che, nella puntata in onda giovedì 4 agosto, fa eco a quanto già sostenuto da Alessandro Sallusti. Il direttore di Libero ha detto chiaro e tondo che in diversi ambienti "si dà per certo che si stanno preparando un paio di botti giudiziari - scoppio previsto fine agosto - di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022)mette in guardia i partiti. In vista delle elezioni del 25 settembre, il giornalista non esclude colpi di scena. "Mi aspetto sorprese nell'ultima fase… - confessa ospite di Coffee Break su La7 - C'è sempre una, spesso di natura giudiziaria. E la seconda sorpresa è che clamorosamente ci sarà qualche non coincide con i sondaggi fermi a 15prima. Sono costanti di tutte le elezioni, soprattutto dal 1994 a oggi". Un fulmine a ciel sereno quello diche, nella puntata in onda giovedì 4 agosto, fa eco a quanto già sostenuto da Alessandro Sallusti. Il direttore di Libero ha detto chiaro e tondo che in diversi ambienti "si dà per certo che si stanno preparando un paio di botti giudiziari - scoppio previsto fine agosto - di ...

