Sophie Codegoni annuncia | “Sarò la nuova Bonas del programma Avanti un altro di Paolo Bonolis Mia madre per poco non piangeva”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 agosto 2022) “ladelundi“. Adrlo è, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che in un’intervista al settimanale Chi ha dato la notizia del suo prossimo impegno lavorativo in televisione, nelpreserale di Canale 5. “Ho fatto il casting con il team di Sonia Bruganelli e lei, dopo un mese di attesa, pochi giorni fa mi ha convocato alle Baleari per darmi la bella notizia. Mi trasferirò a Roma e vivrò con Alessandro. Reputo questo passaggio della mia vita un punto importante dentro la parola gavetta”, ha spiegato la showgirl che prenderà così il posto di Sara Croce, passata al Maurizio Costanzo Show è presenza ...