Sonia Bruganelli risponde alle critiche: "Vi mangiate il fegato" (Di giovedì 4 agosto 2022) Sonia Bruganelli non è mai stata una persona che le mandava a dire. Da opinionista del Grande Fratello Vip e anche sui social ha dimostrato sempre di non tirarsi indietro rispetto alle polemiche e saper affrontare qualunque situazione. Dopo l'ufficializzazione di Sophie Codegoni come Bonas di Avanti un altro, è scoppiata una grande polemica. Molti utenti hanno protestato perché prima quel ruolo era svolto da persone sconosciute che apparivano per la prima volta in televisione. Riuscire ad arrivare al programma in prima serata poteva essere un trampolino di lancio per altri lavori. La gieffina è già un volto noto, pertanto alcuni si sono sentiti derubati di questa possibilità e hanno protestato sui social contro Sonia Bruganelli e lo staff di Sdl tv.

