Sondaggi: testa a testa Meloni-Letta, Salvini in calo Ma il premier preferito dagli italiani rimane Draghi (Di giovedì 4 agosto 2022) Il 25 settembre, giorno delle elezioni politiche, si avvicina sempre di più e la campagna elettorale è in pieno svolgimento. Tutti i leader dei partiti sono impegnati nella formazione delle liste e trattano per formare le coalizioni. Il Sondaggio condotto da Demos per l'Atlante Politico di Repubblica fa emergere tendenze piuttosto chiare. Si osserva, infatti, una netta prevalenza dei partiti di Centro-Destra. Sia nelle intenzioni di voto, sia nelle previsioni dei cittadini. Tuttavia, i rapporti di forza tra i soggetti politici appaiono instabili. E incerti. Nelle intenzioni di voto, i FdI, guidati da Giorgia Meloni, si confermano davanti a tutti gli altri, con il 23,4%. E mantengono la distanza rispetto al principale "competitore", il Pd, che, a sua volta, risale e supera il 22%.

