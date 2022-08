Sondaggi politici, centrodestra in netto vantaggio: 46,4% contro il 33,6% del centrosinistra (Di giovedì 4 agosto 2022) La nota metodologica dettagliata di ciascun Sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.Sondaggipoliticoelettorali.it Leggi su globalist (Di giovedì 4 agosto 2022) La nota metodologica dettagliata di ciascuno considerato è disponibile sul sito ufficiale www.politicoelettorali.it

sandrogozi : Le scelte politiche si fanno sulla base di obiettivi politici, non dei sondaggi. Ma anche volendo guardare ai sonda… - globalistIT : - RenatoMaiaron : Sondaggi, Fratelli d'Italia primo partito, segue il Pd. Draghi il leader più amato, seguono Conte e Meloni - Open - Catilina_Quarto : RT @BaglioniLaura: @Ciccillo_56 I sondaggi politici non andrebbero pubblicati. Anche perché quelli più realistici li vedono solo il sondagg… - supplenti : @CinziaEmanuelli @matteorenzi @EnricoLetta @luigidimaio Quindi come #Meloni e #Salvini si mettono in atto comportam… -