andreastoolbox : Soleil Sorge scartata come Bonas di Avanti un altro? Rompe il silenzio: «Fake news» - tizybritneyarmy : RT @tuttopuntotv: Soleil Sorge mette a tacere i rumor su Avanti un altro: “Fake news” #solearmy #soleilshow #gfvip #solphie #basciagoni #so… - infoitcultura : Soleil Sorge scartata a Avanti un altro? “Fake news”/ La replica: “Mai fatto il provino”, poi cita Sophie… - Lorena311974 : RT @filosalva18: La Disamina della Dott.ssa Soleil Anastasia Sorge illuminare di Psicologia, l'adoro Soleil in questi concetti.???? #SoleArm… - redazionerumors : Sophie Codegoni è la nuova Bonas del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. A poche ore dall'annuncio… -

Addio al ruolo di Bonas di Avanti un altro perA chiarire tutto è la stessa ex gieffina che spiega come Sonia Bruganelli non l'abbia scartata per Sophie Codegoni . Infatti, oggi l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne mette finalmente ...... "Chi invece è stata tagliata per via di una troppa sopvaesposizione è". Quest'ultima non ha perso tempo per fare la sua smentita, smontando quindi le fake news: L'annuncio della ...C'è chi ha scommesso oro sulla carriera di Soleil Sorge e non si sbaglia, tuttavia adesso c'è una battuta d'arresto che lei spiega ...Addio al ruolo di Bonas di Avanti un altro per Soleil Sorge A chiarire tutto è la stessa ex gieffina che spiega come Sonia Bruganelli non l'abbia scartata per Sophie ...