Soleil Sorge, adesso è guerra | Sgarbo inaccettabile: sono ai ferri corti (Di giovedì 4 agosto 2022) L’ex concorrente del GF VIP non si lascia sfuggire niente e il suo gesto mette subito le cose in chiaro: si sta per scatenare il delirio Soleil Sorge (Mediaset Infinity)Diventata famosa al grande pubblico soprattutto per i diversi reality in cui ha partecipato, Soleil Sorge si è sempre mostrata con tutti i propri pregi e tutti i propri difetti. Dentro la casa del GF VIP ha instaurato una amicizia particolare con Alex Belli, per molti inteso come un vero e proprio amore ma declassato ad amicizia dai due diretti interessati. Nella casa più spiata d’Italia, però, Soleil Sorge ha anche instaurato diversi rapporti di amicizia, vere e proprie colonne portanti della sua permanenza nel loft di Cinecittà. Oggi, proprio una di queste sta letteralmente tremando: il gesto di ... Leggi su direttanews (Di giovedì 4 agosto 2022) L’ex concorrente del GF VIP non si lascia sfuggire niente e il suo gesto mette subito le cose in chiaro: si sta per scatenare il delirio(Mediaset Infinity)Diventata famosa al grande pubblico soprattutto per i diversi reality in cui ha partecipato,si è sempre mostrata con tutti i propri pregi e tutti i propri difetti. Dentro la casa del GF VIP ha instaurato una amicizia particolare con Alex Belli, per molti inteso come un vero e proprio amore ma declassato ad amicizia dai due diretti interessati. Nella casa più spiata d’Italia, però,ha anche instaurato diversi rapporti di amicizia, vere e proprie colonne portanti della sua permanenza nel loft di Cinecittà. Oggi, proprio una di queste sta letteralmente tremando: il gesto di ...

GraziaDeNicola1 : @Soleil_stasi Soleil Anastasia Sorge nata a Los Angeles il 5 luglio 2017, età 5 anni - GabriellaMeo : @maleducatoe @Soleil_stasi Certo che questi sono programmi di 'alto livello' e farne parte è sinonimo di cultura, i… - Fabio04901122 : RT @gfvipnews_: Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge saranno i conduttori di #GFVIP PARTY in onda su Mediaset Infinity. #PRELEMI #SoleArmy htt… - lareina_sorge : RT @ChaanelChanel: Felicissima per Soleil che condurrà il gfvip party e felicissima per sophie e questa sua esperienza con Sonia bruganelli… - vafanciorocazo : RT @tulipan0_: soleil anastasia sorge dovrebbe solo ringraziare alex belli per essere stata un minimo rilevante ???? -