Sky – Juventus insiste per Mertens, nuova offerta (Di giovedì 4 agosto 2022) La Juventus fa un’altra proposta di ingaggio a Dries Mertens giocatore svincolato dal Napoli e quindi libero a parametro zero. Già nei giorni scorsi la Juve ha contattato Mertens prendendosi un “no” secco da parte del giocatore belga, lo stesso pronunciato anche da Kalidou Koulibaly che ha rifiutato il trasferimento a Torino. Il belga solo ieri ha pubblicato un video di saluto ai tifosi del Napoli da brividi. Immagini che testimoniano l’amore di Mertens per il Napoli, ecco perché sembra praticamente impossibile che si trasferisca a Torino. Ma le ultime notizie di calciomercato di Sky con Gianluca Di Marzio riportano di una Juve che ha fatto un altro tentativo per Mertens. Al belga sono stati offerti 2 anni di contratto a cifre importantissime ma il giocatore continua a rifiutare. Molto più probabile ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 4 agosto 2022) Lafa un’altra proposta di ingaggio a Driesgiocatore svincolato dal Napoli e quindi libero a parametro zero. Già nei giorni scorsi la Juve ha contattatoprendendosi un “no” secco da parte del giocatore belga, lo stesso pronunciato anche da Kalidou Koulibaly che ha rifiutato il trasferimento a Torino. Il belga solo ieri ha pubblicato un video di saluto ai tifosi del Napoli da brividi. Immagini che testimoniano l’amore diper il Napoli, ecco perché sembra praticamente impossibile che si trasferisca a Torino. Ma le ultime notizie di calciomercato di Sky con Gianluca Di Marzio riportano di una Juve che ha fatto un altro tentativo per. Al belga sono stati offerti 2 anni di contratto a cifre importantissime ma il giocatore continua a rifiutare. Molto più probabile ...

