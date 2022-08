Simona Ventura | che schianto al mare | corpo da urlo | il reel infiamma Instagram

GossipItalia3 : Victoria Cabello contro Simona Ventura: “Non è stata molto generosa con me” #gossipitalianews - IsaeChia : Victoria Cabello rivela a quale star di Hollywood ha “messo un po’ di lingua” durante un bacio e quale attore l’ha… - ValeDaRiz : RT @Cinguetterai: Victoria Cabello: «A Sanremo tornerei subito. A #XFactor è una lotta interna, c’è un ego tra i giudici che ciao. Quello è… - COMUNECERVIA : 'Ospiti alla Città Giardino': una nuova iniziativa a #MilanoMarittima, proposta da Simona Ventura e Giovanni Terzi.… - settesere : Milano Marittima, Giovanni Terzi e Simona Ventura con i loro “Ospiti alla Città Giardino” #settesere #news -

Un'esperienza dove aveva preso il posti di, così come a Quelli che il calcio. ' Mi sa che sono la sua riserva, la panchinara. Me lo avevano proposto anche una terza volta per Il ...Victoria Cabello ha rilasciato una lunga intervista per il Corriere della Sera dove ha parlato di X Factor ed anche di, svelando cosa ne pensa della conduttrice: "Con me non è stata generosissima". Victoria Cabello, colpo basso a: "Non è stata generosa" Victoria ha preso due volte il ...Victoria Cabello non è di certo una che le manda a dire. In questi anni come conduttrice televisiva abbiamo imparato a conoscerla e possiamo dire con certezza che se c'è una cosa che non le manca è il ...Simona Ventura si lancia in una danza in bikini: nessun ritocco alle immagini, si mostra così com'è, piena di vitalità e senza paura delle imperfezioni ...