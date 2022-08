Sicilia, Nello Musumeci verso le dimissioni (Di giovedì 4 agosto 2022) Sembrano ormai sempre più probabili le dimissioni del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, dopo le voci insistenti degli ultimi giorni, che consentirebbero di accorpare le prossime elezioni regionali con le politiche. Il presidente dell’Ars Gianfranco Miccicchè, al termine di una maratona notturna durante la quale è stato approvato il ddl sulle variazioni di bilancio, ha annunciato di avere convocato per domani alle 11 l’aula “per possibili comunicazioni del presidente della Regione”. Il termine ultimo previsto dalla legge per presentare le dimissioni in modo da consentire l’election day il 25 settembre prossimo scadrebbe infatti il 5 luglio. Musumeci, che ieri aveva ammesso di avere in corso una “riflessione su questa ipotesi”, oggi sarà in visita istituzionale in tre ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 agosto 2022) Sembrano ormai sempre più probabili ledel presidente della Regionena, dopo le voci insistenti degli ultimi giorni, che consentirebbero di accorpare le prossime elezioni regionali con le politiche. Il presidente dell’Ars Gianfranco Miccicchè, al termine di una maratona notturna durante la quale è stato approvato il ddl sulle variazioni di bilancio, ha annunciato di avere convocato per domani alle 11 l’aula “per possibili comunicazioni del presidente della Regione”. Il termine ultimo previsto dalla legge per presentare lein modo da consentire l’election day il 25 settembre prossimo scadrebbe infatti il 5 luglio., che ieri aveva ammesso di avere in corso una “riflessione su questa ipotesi”, oggi sarà in visita istituzionale in tre ...

