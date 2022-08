Sicilia | Musumeci si dimette | Election Day accorpato regionali - politiche

you_trend : ?? #BREAKING Si dimette il presidente della #Sicilia Nello #Musumeci. Le regionali saranno il 25 settembre, insieme alle politiche. - repubblica : Sicilia, il governatore Nello Musumeci si è dimesso: Fi e Lega lo avevano scaricato [di Miriam Di Peri] - ilpost : Il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, di Fratelli d’Italia, si è dimesso - Habanerorange : RT @dottorbarbieri: #Sicilia: il presidente della Regione, Musumeci, annuncia le dimissioni. Così facendo le elezioni regionali si terrann… - andfranchini : Sicilia, il presidente della Regione Nello Musumeci si è dimesso: election day il 25 settembre - Il Fatto Quotidiano -

commenta Il presidente della Regione, Nello, ha annunciato le proprie dimissioni dalla carica congiutnamente all'accorpamento delle elezioni regionali con le Politiche. 'Il 25 settembre insi voterà anche per le ...Il presidente della RegioneNello, di Fratelli d'Italia, si è dimesso: lo ha annunciato lui stesso in un video su Facebook....Dopo alcune ore, a margine dell'incontro con i pescatori, quando apprende delle dimissioni di Musumeci, dice: "Noi siamo pronti, anzi prontissimi. Da qui al 25 settembre verrò spesso in Sicilia, le ...Musumeci ha aggiunto che la sua è stata una decisione sofferta ... deve trovare un candidato unitario per le regionali in Sicilia. I nomi sono sempre gli stessi. Quello dell’ex ministra Stefania ...