Sicilia | il governatore Nello Musumeci si dimette Le elezioni regionali sull’isola saranno il 25 settembre

(Di giovedì 4 agosto 2022) Ildellasi. Lo annuncia lui stesso, prima ancora di emanare un comunicato ufficiale, con un video su Facebook dove elenca le ragioni che lo hanno condotto a questa scelta. «È una decisione sofferta, meditata che ho adottato alcuni minuti fa dopo averci pensato per alcuni giorni. Non c’è nessun motivo politico alla fonte di questa decisione. Sono quasi tutte ragioni di ordine tecnico procedurale dettate dal buon senso», esordisce. Lo scopo, spiega, è quello di riuscire così ad accorpare lepolitiche del 25con quelle amministrative, previste per il 6 novembre, giorno di scadenza naturale della legislatura. Per quattro motivi: non chiudere due volte nel giro di meno di due mesi le scuole, lo spettro della ...

Un election day che, secondo alcuni analisti, consentirebbe di sfruttare anche il traino ... fondato dal, e Fratelli d'Italia. Un modo insomma per rafforzare il proprio peso ...L'ago della bilancia si sposta verso un candidato di Fratelli d'Italia per le elezioni in Regione Lazio.