Serie A: La giovane perla sfuggita a Bara brilla già con la Juventus (Di giovedì 4 agosto 2022) 2022-08-04 07:02:45 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Pquello a cui l'FC Barcelona ha ingaggiato grandi giocatori grazie alle famose leve di Joan Laporta, ce n'è uno che gli ha resistito. è circa Kenan yildizcalciatore tedesco di padre turco che non ha rinnovato il contratto con il Bayern Monaco e, dopo aver respinto la proposta del club di Barcellonasi unì alla 'Vecchia Signora'. Club con cui ha aderito fino al 2025 e in cui giocare nelle loro categorie inferiori. Nello specifico in Primavera, l'Under 19 della Juventus, anche se i media italiani fanno notare che potrebbe partecipare all'Under 23 che gioca in Serie C. L'idea è che cresca poco a poco all'interno del club e riesca a impossessarsi di un posto nella prima squadra. Il torneo di Aesch è stato il suo trampolino di lancio Kenan Yildiz ha avuto bisogno solo ...

