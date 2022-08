Selena Gomez si ribella agli stereotipi dei social: “Gli stomaci veri sono tornati, non trattenete il respiro quando vi scattate una foto” (Di giovedì 4 agosto 2022) Se già di per sé i social sono il luogo simbolo degli stereotipi e dei falsi miti su canoni di bellezza irrealistici, ecco che in estate tutto ciò viene amplificato ulteriormente, complici i post in costume e dai luoghi di vacanza. Ecco quindi che in questo contesto il messaggio di Selena Gomez risulta ancora più potente e necessario: la cantante è infatti paladina della body positivity da diverso tempo e ha colto l’occasione di un video in barca per ribellarsi all’abitudine di trattenere la pancia per sembrare più magre. “Non trattengo il respiro…Gli stomaci veri sono tornati di moda…“, dice la popstar ed attrice in un video su TikTok, ammiccando ironicamente, semi sdraiata su una barca, mentre si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Se già di per sé iil luogo simbolo deglie dei falsi miti su canoni di bellezza irrealistici, ecco che in estate tutto ciò viene amplificato ulteriormente, complici i post in costume e dai luoghi di vacanza. Ecco quindi che in questo contesto il messaggio dirisulta ancora più potente e necessario: la cantante è infatti paladina della body positivity da diverso tempo e ha colto l’occasione di un video in barca perrsi all’abitudine di trattenere la pancia per sembrare più magre. “Non trattengo il…Glidi moda…“, dice la popstar ed attrice in un video su TikTok, ammiccando ironicamente, semi sdraiata su una barca, mentre si ...

gbr061 : RT @_SelenaGITALY: UPDATE: Selena Gomez e Sofia Carson ieri sera a Capri???? - obvsmiyy : joseph quinn ad ischia, selena gomez e sofia carson a capri ed io a casa mia mentre guardo i preferiti di dio incontrare i miei protetti. - MuzafferSalc : RT @GomezSource: Selena Gomez with Sofia Carson in Italy - gbr061 : RT @GomezSource: Selena Gomez with Sofia Carson in Italy - gomezbless : RT @GomezSource: Selena Gomez with Sofia Carson in Italy -