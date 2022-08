Sei sorelle, anticipazioni 5 agosto 2022: il tradimento di Elisa (Di giovedì 4 agosto 2022) Nella puntata Sei sorelle in onda il 5 agosto 2022, Elisa tradirà le sorelle rivolgendosi al perfido zio Ricardo per chiedergli aiuto per il suo debutto in società. La ragazza, infatti, ne sarà ossessionata e sarà disposta a tutto pur di avere una festa degna di questo nome. Nel frattempo, Francisca non saprà se accettare l'invito di Gabriel o quello di Don Luis mentre Adela sarà preoccupata per la lettura del testamento dei suoceri e Blanca riceverà una brutta e sconvolgente notizia. Sei sorelle, trama 5 agosto 2022: Francisca indecisa tra l'invito di don Gabriel e quello di don Luis Francisca lavora all'Ambigú soltanto per dare una mano alla famiglia, ma sognerà in grande. Lei, infatti, continuerà ad aspirare a fare la cantate lirica e sarà proprio ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 4 agosto 2022) Nella puntata Seiin onda il 5tradirà lerivolgendosi al perfido zio Ricardo per chiedergli aiuto per il suo debutto in società. La ragazza, infatti, ne sarà ossessionata e sarà disposta a tutto pur di avere una festa degna di questo nome. Nel frattempo, Francisca non saprà se accettare l'invito di Gabriel o quello di Don Luis mentre Adela sarà preoccupata per la lettura del testamento dei suoceri e Blanca riceverà una brutta e sconvolgente notizia. Sei, trama 5: Francisca indecisa tra l'invito di don Gabriel e quello di don Luis Francisca lavora all'Ambigú soltanto per dare una mano alla famiglia, ma sognerà in grande. Lei, infatti, continuerà ad aspirare a fare la cantate lirica e sarà proprio ...

