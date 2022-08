‘Se Umberto Bossi volesse, un posto in lista per lui ci sarà sempre’. La Lega omaggia il senatur (Di giovedì 4 agosto 2022) “Non si sta ancora parlando di nomi e candidature. Se Umberto Bossi volesse, un posto in lista per lui ci sarà sempre. E’ grazie a Umberto se la Lega è nata e tutti gli dobbiamo riconoscenza”. Così fonti della Lega. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 agosto 2022) “Non si sta ancora parlando di nomi e candidature. Se, uninper lui cisempre. E’ grazie ase laè nata e tutti gli dobbiamo riconoscenza”. Così fonti della. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

