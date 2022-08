Scuola allo sbando, FdI: che fine ha fatto la ventilazione meccanica? Speranza e Bianchi bocciati (Di giovedì 4 agosto 2022) Allarme Scuola. Sempre più allo sbando. “È dall’inizio della pandemia che Fratelli d’Italia propone di dotare tutti gli istituti di sistemi di ventilazione meccanica controllata. Ma il ministro della Salute Speranza e quello dell’Istruzione Bianchi continuano a fare orecchie da mercante”. Così Giorgia Meloni su Facebook in merito a una possibile nuova ondata di covid prevista dagli esperti per settembre-ottobre. Scuola, Speranza e Bianchi fanno spallucce “Nonostante il moltiplicarsi di appelli da parte di esperti, medici e presidi, hanno abbandonato le scuole al loro destino”, continua la leader di Fratelli d’Italia. “Gli istituti italiani si apprestano a vivere il terzo anno consecutivo nel caos e senza sicurezza. ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 agosto 2022) Allarme. Sempre più. “È dall’inizio della pandemia che Fratelli d’Italia propone di dotare tutti gli istituti di sistemi dicontrollata. Ma il ministro della Salutee quello dell’Istruzionecontinuano a fare orecchie da mercante”. Così Giorgia Meloni su Facebook in merito a una possibile nuova ondata di covid prevista dagli esperti per settembre-ottobre.fanno spallucce “Nonostante il moltiplicarsi di appelli da parte di esperti, medici e presidi, hanno abbandonato le scuole al loro destino”, continua la leader di Fratelli d’Italia. “Gli istituti italiani si apprestano a vivere il terzo anno consecutivo nel caos e senza sicurezza. ...

