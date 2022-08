(Di giovedì 4 agosto 2022)di Firenze (foto di repertorio) Per approfondire : Articolo : Da Livorno a Calambrone su unoper svaligiare le auto in sosta Articolo : "Rubata la bici di mio figlio, ...

vivereperugia : La polizia ritrova uno scooter rubato e lo riconsegna al proprietario - blusewillis1 : Rubato lo scooter di Cruciani a Milano, l'ironia pungente dei napoletani - scalasalva : RT @MegaleHellas: Rubato lo scooter di Cruciani a Milano, l'ironia pungente dei napoletani - MegaleHellas : Rubato lo scooter di Cruciani a Milano, l'ironia pungente dei napoletani - ProDocente : Cruciani: «Mi hanno rubato lo scooter e ho dovuto pagare 250 euro al Comune di Milano per riaverlo» -

LA NAZIONE

Polizia municipale di Firenze (foto di repertorio) Per approfondire : Articolo : Da Livorno a Calambrone su unoper svaligiare le auto in sosta Articolo : "Rubata la bici di mio figlio, poi vedo un minorenne che ci va sul lungomare" Articolo : Tre minori sullofuggono all'alt degli ...È stato restituito al proprietario a cui era statoa dicembre 2021. È unoHonda Sh recuperato dalla Polizia Municipale al termine di un intervento che ha visto anche un inseguimento conclusasi all'interno di un centro commerciale. L'... Scooter rubato a fine 2021 recuperato dalla Polizia Municipale e restituito al proprietari Il conducente, che ha cercato di sfuggire al controllo entrando in un centro commerciale, è stato denunciato. Per lui anche sanzioni per oltre 6mila euro ...È stato restituito al proprietario uno scooter che era stato rubato a dicembre 2021 a Firenze. È stato recuperato dalla Polizia Municipale al termine di un intervento che ha visto anche un inseguiment ...