Sampdoria, Giampaolo: «Coppa Italia trofeo importante, la squadra giocherà seriamente»

L'allenatore della Sampdoria Giampaolo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Coppa Italia contro la Reggina Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, in conferenza stampa ha parlato alla vigilia della partita di Coppa Italia contro la Reggina. Coppa Italia – «È la prima ufficiale. Le amichevoli sono state giocate bene come atteggiamento, questa partita ha un valore diverso perché la Coppa Italia è un trofeo importante. La squadra giocherà una partita seria, fatta bene. Sono soddisfatto del lavoro fatto finora, non abbiamo buttato via nessun allenamento. C'è una buona partecipazione, i ...

