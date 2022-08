Sampdoria, Damsgaard al Brentford: i dettagli dei bonus. Stallo sulle commissioni dell’agente | Mercato (Di giovedì 4 agosto 2022) 2022-08-04 09:21:00 Fermi tutti! La trattativa tra la Sampdoria e il Brentford per Mikkel Damsgaard è ormai ampiamente definita e conclusa. Non è ancora arrivata, però, la fumata bianca definitiva e l’ufficialità a causa di alcuni problemi legati alle commissioni del suo agente Jens Orgaard con la società di Premier, scrive Il Secolo XIX. Ieri Damsgaard si è allenato a Bogliasco, impegnandosi solo nelle esercitazioni atletiche, evitando ogni situazione di potenziale rischio come partitelle o esercitazioni con contrasti. Nel frattempo, dalla Danimarca sono emersi i dettagli dei 6 milioni di bonus inseriti nella trattativa: due milioni sono legati alle prossime due salvezze del Brentford, mezzo milione invece al raggiungimento di ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 4 agosto 2022) 2022-08-04 09:21:00 Fermi tutti! La trattativa tra lae ilper Mikkelè ormai ampiamente definita e conclusa. Non è ancora arrivata, però, la fumata bianca definitiva e l’ufficialità a causa di alcuni problemi legati alledel suo agente Jens Orgaard con la società di Premier, scrive Il Secolo XIX. Ierisi è allenato a Bogliasco, impegnandosi solo nelle esercitazioni atletiche, evitando ogni situazione di potenziale rischio come partitelle o esercitazioni con contrasti. Nel frattempo, dalla Danimarca sono emersi idei 6 milioni diinseriti nella trattativa: due milioni sono legati alle prossime due salvezze del, mezzo milione invece al raggiungimento di ...

DiMarzio : .@BrentfordFC: nuova offerta per #Damsgaard da 20 milioni tra parte fissa e bonus. @sampdoria orientata ad accettare #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #Sampdoria, offerta dal @BrentfordFC per #Damsgaard - rockett70 : RT @SampNews24: #Damsgaard-#Brentford: 20 milioni per 46 presenze in Serie A. I numeri dell’affare #Sampdoria - zazoomblog : Sampdoria cifre e dettagli dell’affare Damsgaard - #Sampdoria #cifre #dettagli - CalcioNews24 : Cifre e dettagli della cessione di #Damsgaard da parte della #Sampdoria ?? -