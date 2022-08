Salvini ministro dell' Interno? Meloni lo gela | si sceglie in base ai risultati elettorali

AlexBazzaro : Un Ministro dell’Interno che a Lampedusa fa “sparire i profughi” prima dell’arrivo di Salvini. Lo stesso Ministro c… - pierofassino : Invece di parlare di cosa fare per gli italiani #Meloni e #Salvini discutono di chi farà il ministro. Noi invece di… - pdnetwork : La destra italiana fa così. Davanti a problemi complessi, urla soluzioni impossibili ma alla prova del Governo prod… - FraLauricella : RT @pierofassino: Invece di parlare di cosa fare per gli italiani #Meloni e #Salvini discutono di chi farà il ministro. Noi invece diremo c… - maino_paolo82 : @AlexBazzaro La cosa triste è che quando Salvini era ministro e gli sbarchi calavano, il merito era di quello prece… -

... in seguito alla nomina adi Gian Marco Centinaio, il 20 giugno 2018 diviene Capogruppo ...2015 viene nominato responsabile economico e della formazione del soggetto politico 'Noi con'. ...... non possono mancare le domande su Giorgia Meloni e Matteo. Sulla leader di FdI Berlusconi è chiaro: "Contro Giorgia Meloni è in atto una demonizzazione vergognosa. È stata un'ottimo...Il leader della Lega, che resterà per due giorni nell'isola posta anche un video dell'imbarco dei migranti verso altre mete ...Il Cavaliere non ci sta e smentisce le voci circolate negli ultimi giorni, poi piazza l'affondo all'alleanza del centrosinistra ...