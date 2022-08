Salvatore Aranzulla: “Sono svenuto sotto un bilanciere da cento chili. Potevo morire” (Di giovedì 4 agosto 2022) L’imprenditore ha raccontato di soffrire di attacchi di panico da tempo e di avere vissuto un’esperienza che lo ha segnato. Nell’intervista, Salvatore Aranzulla ha anche parlato della sua vita privata, dei suoi guadagni e della sua concezione del lavoro. Aranzulla e gli attacchi di panico: l’episodio che lo ha segnato “In palestra Sono svenuto sotto un bilanciere da cento chili. Potevo morire” – racconta Aranzulla. Ha 32 anni ed è uno degli uomini più ricchi in Italia per la sua età. Ha iniziato nel 2002 con un piccolo sito che spiegava come installare una stampante e oggi lo stesso spazio è un punto di riferimento per ogni tipo di ricerca legata alla tecnologia, con 690mila ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 4 agosto 2022) L’imprenditore ha raccontato di soffrire di attacchi di panico da tempo e di avere vissuto un’esperienza che lo ha segnato. Nell’intervista,ha anche parlato della sua vita privata, dei suoi guadagni e della sua concezione del lavoro.e gli attacchi di panico: l’episodio che lo ha segnato “In palestraunda” – racconta. Ha 32 anni ed è uno degli uomini più ricchi in Italia per la sua età. Ha iniziato nel 2002 con un piccolo sito che spiegava come installare una stampante e oggi lo stesso spazio è un punto di riferimento per ogni tipo di ricerca legata alla tecnologia, con 690mila ...

palermo24h : Salvatore Aranzulla, siciliano doc: “Ho fatturato quasi 4 milioni di euro, potrei non lavorare più” - SimoneBonzanini : RT @v2Dark: 18/ spacciando la sua evidente attività imprenditoriale per divulgazione, per i quali mi limiterò a fornire il link a questo es… - q_Porfilio_p : @uras_salvatore @colmissima Aranzulla ha una ragazza, quindi di incel non ha nulla - matiofubol : @Vitellozzo 'i miti dei GIOVANI' Non siamo la generazione che è cresciuta con George Best o Mick Jagger, siamo quel… - verdeanita : Salvatore Aranzulla ma che vita di merda che hai -