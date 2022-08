Sallusti | le procure preparano il “botto” contro il centrodestra per la fine di agosto Il solito aiutino alla sinistra

(Di giovedì 4 agosto 2022) Che sarebbe stata una campagna elettorale avvelenata lo sapevano tutti. E ne arrivano conferme ogni giorno. Lo sottolinea Alessandronel suo editoriale odierno su Libero, rilevando come anche i talk show siano ormai in pienamente schierati a favore dell’ammucchiata progressista. Se vogliono apparire sul piccolo schermo – scrive – “gli esponenti didevono subire il linciaggio di conduttori di parte, essere zittiti e continuamente interrotti a differenza di quanto accade con i loro colleghi ditrattati in guanti bianchi. Se La7 è una rete privata che giustamente fa ciò che meglio crede, la Rai fino a prova contraria dovrebbe essere equidistante tra i contendenti ma i trucchi per sembrarlo e non esserlo sono vecchi come il mestiere del giornalista, mestiere che fior di letteratura avvicina non a caso a ...

SecolodItalia1 : Sallusti: le procure preparano il “botto” contro il centrodestra per la fine di agosto. Il solito aiutino alla sini… - MartinoGerry : RT @DeodatoRibeira: @Luca__Pagani @AStramezzi aggiungerei anche che ... sentono il fiato sul collo di qualche procura poco disponibile a so… - assaloni : RT @DeodatoRibeira: @Luca__Pagani @AStramezzi aggiungerei anche che ... sentono il fiato sul collo di qualche procura poco disponibile a so… - IBattani : RT @DeodatoRibeira: @Luca__Pagani @AStramezzi aggiungerei anche che ... sentono il fiato sul collo di qualche procura poco disponibile a so… - Nicolet39750675 : RT @DeodatoRibeira: @Luca__Pagani @AStramezzi aggiungerei anche che ... sentono il fiato sul collo di qualche procura poco disponibile a so… -

Messina Ora

GIUSTIZIA/ "Salvato alla Cassazione, elezioni del Csm e, il gioco continua" SALVI 'RADICI DEL CORRENTISMO SONO PROFONDE' A proposito di Luca Palamara e Alessandro, in particolare in ......e ben introdotto in troppene svela l'esistenza durante una deposizione, quel verbale finisce in un cassetto per due anni Ancora una volta, le rivelazioni sconvolgenti di Palamara e... Presentazione libro "Lobby e Logge" di Alessandro Sallusti e Luca Palamara il 30 luglio a Barcellona Pg - MessinaOra.it 'Lobby & Logge'. È questo il titolo del libro di Luca Palamara, ex presidente dell’Anm ed ex membro del Consiglio Superiore della Magistratura ...I torbidi rapporti tra politica e magistratura analizzati dall'ex presidente di Anm: "Gratteri è un magistrato che non fa parte del sistema" ...