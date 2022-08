Salerno | sangue sulla strada | Vincenzo Esposito si schianta con la moto

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 4 agosto 2022) di Erika Noschese Ancorasull’asfalto. Ancora una giovane vita spezzata. All’alba di ieri mattina l’ennesima tragedia che ha colpito e scosso il capoluogo e la provincia di, a causa delle due ruote e di una dinamica dei fatti tutt’altro che chiara. A perdere la vita, 25 anni, residente a Felitto, una frazione di San Cipriano Picentino. Non è ben chiaro cosa sia accaduto:ieri mattina, verso le 5.45 era in via Ostaglio, a bordo del suo scooter quando – per cause ancora da chiarire – avrebbe perso il controllo del mezzo, per una distrazione o per un’auto che sbucava dalla stradina laterale. Tutto ancora poco chiaro, il 25enne potrebbe aver sbattuto la testa, una ferita mortale. Sul posto gli agenti della polizia di Stato che hanno constatato che non ci sono segni ...