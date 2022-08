Salerno, incidente sul lavoro: operaio precipita da cinque metri (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono discrete le condizioni di salute di un operaio di sessant’anni, precipitato da un’impalcatura da un’altezza di 5 metri mentre si trovava al lavoro in un cantiere a Salerno. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, la vittima è stata operata di urgenza alla milza e per una serie di traumi ma come dicevamo per fortuna le sue condizioni di salute non sono gravi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono discrete le condizioni di salute di undi sessant’anni,to da un’impalcatura da un’altezza di 5mentre si trovava alin un cantiere a. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di, la vittima è stata operata di urgenza alla milza e per una serie di traumi ma come dicevamo per fortuna le sue condizioni di salute non sono gravi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

