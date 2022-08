Sabrina Ferilli al vetriolo contro Vanessa Incontrada | ” Deve pure capire che ste storie non hanno più senso…”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 4 agosto 2022) Da anni ormaiè al centro delle critiche per la sua forma fisica e per i chili in più acquistati con la gravidanza. Al contempo, da anni l’attrice e conduttrice è ambasciatrice di un messaggio di body positivity e si espone molto spesso a favore di un dialogo sul rispetto del corpo. Secondo alcuni, però, il ritornello della body positività nel caso dellasarebbe andato un po’ oltre e sarebbero troppe le copertine di cui è protagonista e nelle quali il suo corpo è centrale. Tra i detrattori c’è anche, che già in passato aveva commentato in maniera critica le posizioni e le frasi dellasulla copertina di Vanity Fair: “Dura da secoli!”...