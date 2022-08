Russia, star del basket Usa Griner condannata a 9 anni per droga. Ira di Biden: 'Inaccettabile (Di giovedì 4 agosto 2022) La campionessa di basket Brittney Griner è stata condannata a 9 anni dopo essere stata giudicata colpevole di traffico di droga dal tribunale di Khimki, alla periferia di Mosca. La procura aveva ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 4 agosto 2022) La campionessa diBrittneyè stataa 9dopo essere stata giudicata colpevole di traffico didal tribunale di Khimki, alla periferia di Mosca. La procura aveva ...

