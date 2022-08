Russia, condannata Brittney Griner. Confermata per la campionessa di basket l’accusa di traffico di droga (Di giovedì 4 agosto 2022) Colpevole. Poche ore dopo la fine della requisitoria del procuratore Nikolai Vlasenko, il Tribunale russo di Khimki ha deciso di condannare la star della Wnba Brittney Griner a 9 anni di carcere. A dare la notizia è Reuters. I giudici hanno stabilito che la cestista arrestata il 17 febbraio all’aeroporto internazionale di Sheremetyevo è colpevole di «possesso di droga e contrabbando». Alla dogana, nel suo bagaglio, erano state trovate cartucce di vaporizzatore con olio di cannabis. Il procuratore Vlasenko ha chiesto nove anni e mezzo di detenzione e il pagamento di una multa da un milione di rubli, pari a 16.280 euro. La cestista 31enne, due volte campionessa olimpica con gli Usa e considerata tra le migliori al mondo, si era già dichiarata colpevole ma aveva rifiutato l’accusa di ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 agosto 2022) Colpevole. Poche ore dopo la fine della requisitoria del procuratore Nikolai Vlasenko, il Tribunale russo di Khimki ha deciso di condannare la star della Wnbaa 9 anni di carcere. A dare la notizia è Reuters. I giudici hanno stabilito che la cestista arrestata il 17 febbraio all’aeroporto internazionale di Sheremetyevo è colpevole di «possesso die contrabbando». Alla dogana, nel suo bagaglio, erano state trovate cartucce di vaporizzatore con olio di cannabis. Il procuratore Vlasenko ha chiesto nove anni e mezzo di detenzione e il pagamento di una multa da un milione di rubli, pari a 16.280 euro. La cestista 31enne, due volteolimpica con gli Usa e considerata tra le migliori al mondo, si era già dichiarata colpevole ma aveva rifiutatodi ...

prospettico1 : Toni sempre più preoccupanti... --- La star del basket Usa Griner condannata in Russia a 9 anni. - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - La star del basket americana, Brittney Griner, condannata a 9 anni di reclus… - Quasialex : RT @ilpost: #BrittneyGriner, la giocatrice di basket statunitense arrestata in Russia a febbraio perché accusata di avere con sé cartucce p… - Piergiulio58 : La cestista statunitense Brittney Griner è stata condannata in Russia a 9 anni di prigione. Per traffico di droga,… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @repubblica: Russia, Brittney Griner condannata a nove anni di carcere -