Russia, condannata a 9 anni star basket Usa. Biden: “Inaccettabile, rilasciarla subito” (Di giovedì 4 agosto 2022) Il tribunale russo del distretto di Khimki, nei sobborghi di Mosca, ha condannato la star della WNBA Brittney Griner a nove anni di prigione e ad una multa di 1 milione di rubli (16.590 dollari), giudicandola colpevole di contrabbando di sostanze stupefacenti. La giocatrice di basket professionistico era stata arrestata il 17 febbraio all'aeroporto di Mosca, dopo che nella sua valigia erano stati trovati vaporizzatori per sigarette elettroniche contenenti olio di cannabis. Durante le discussioni conclusive, i pubblici ministeri russi hanno chiesto alla corte di condannarla a nove anni e mezzo di carcere. La giocatrice, secondo NBC news, si è difesa dicendo che "non ho mai avuto intenzione di fare del male a nessuno e non ho mai voluto mettere in pericolo la popolazione russa". La decisione del tribunale arriva una ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 4 agosto 2022) Il tribunale russo del distretto di Khimki, nei sobborghi di Mosca, ha condannato ladella WNBA Brittney Griner a novedi prigione e ad una multa di 1 milione di rubli (16.590 dollari), giudicandola colpevole di contrabbando di sostanze stupefacenti. La giocatrice diprofessionistico era stata arrestata il 17 febbraio all'aeroporto di Mosca, dopo che nella sua valigia erano stati trovati vaporizzatori per sigarette elettroniche contenenti olio di cannabis. Durante le discussioni conclusive, i pubblici ministeri russi hanno chiesto alla corte di condannarla a novee mezzo di carcere. La giocatrice, secondo NBC news, si è difesa dicendo che "non ho mai avuto intenzione di fare del male a nessuno e non ho mai voluto mettere in pericolo la popolazione russa". La decisione del tribunale arriva una ...

