Russia, condannata a 9 anni di carcere star basket Usa Griner (Di giovedì 4 agosto 2022) È stata condannata a 9 anni da un tribunale russo la giocatrice di basket americana Brittney Griner, accusata di spaccio di stupefacenti dopo essere stata fermata a metà febbraio all'aeroporto di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 4 agosto 2022) È stataa 9da un tribunale russo la giocatrice diamericana Brittney, accusata di spaccio di stupefacenti dopo essere stata fermata a metà febbraio all'aeroporto di ...

HuffPostItalia : La giocatrice americana Griner è stata condannata in Russia a 9 anni per droga. Si apre la strada dello scambio dei… - tusciaweb : La star americana del basket Britteny Griner condannata a 9 anni in Russia per traffico di droga Mosca - La star… - Affaritaliani : Russia, condannata a 9 anni di carcere star basket Usa Griner - globalistIT : - DomenicoMazzil5 : RT @sole24ore: ?? #Russia, la star Usa del #basket #Griner condannata per detenzione di #cannabis -