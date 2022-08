Russia: chiesti 9 anni e mezzo per star basket Usa Griner (Di giovedì 4 agosto 2022) In Russia la procura ha chiesto la pena di 9 anni e mezzo di detenzione per "possesso di droga" per la star del basket Usa, Brittney Griner. Considerata una delle migliori giocatrici di basket del ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 4 agosto 2022) Inla procura ha chiesto la pena di 9di detenzione per "possesso di droga" per ladelUsa, Brittney. Considerata una delle migliori giocatrici didel ...

ticinonews : Russia, chiesti oltre 9 anni per la cestista americana - PepeTenero : Gli Usa vorrebbero che: la Russia smetta la guerra in Ucraina volta a difendersi, che la Serbia non si lamenti dell… - maxino1310 : Presto le forze armate russe avvieranno davvero un'operazione speciale in Ucraina 29.07.2022 10:47 Pravda Gli osse… - i_mimimmi : @apprescindere8 @evamarghe @Lorenzo32843904 Fai gli interessi del tuo paese e non hai una politica così netta nei c… - Unachepassavad1 : Comunque lo ribadisco: vi siete mai chiesti, anche solo per un secondo cosa voglia la gente del Donbass? In cosa cr… -