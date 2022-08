Russia, campionessa del basket Usa Brittney Griner condannata a 9 anni per traffico di droga (Di giovedì 4 agosto 2022) La cestista del basket americano Brittney Griner , due volte medaglia olimpica, è stata riconosciuta colpevole di traffico di droga con intento criminale dal giudice Anna Sotnikova del tribunale di ... Leggi su leggo (Di giovedì 4 agosto 2022) La cestista delamericano, due volte medaglia olimpica, è stata riconosciuta colpevole didicon intento criminale dal giudice Anna Sotnikova del tribunale di ...

