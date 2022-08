Russia, campionessa del basket Usa Brittney Griner condannata a 9 anni per traffico di droga. L'ira di Biden (Di giovedì 4 agosto 2022) La cestista del basket americano Brittney Griner , due volte medaglia olimpica, è stata riconosciuta colpevole di traffico di droga con intento criminale dal giudice Anna Sotnikova del tribunale di ... Leggi su leggo (Di giovedì 4 agosto 2022) La cestista delamericano, due volte medaglia olimpica, è stata riconosciuta colpevole didicon intento criminale dal giudice Anna Sotnikova del tribunale di ...

fattoquotidiano : Brittney Griner condannata a 9 di carcere in Russia: dall’arresto al processo, le tappe dell’odissea della campione… - filippods68 : Russia, processo Brittney Griner: la campionessa di basket condannata a nove anni di carceree… - TuttoQuaNews : RT @fattoquotidiano: Brittney Griner condannata a 9 di carcere in Russia: dall’arresto al processo, le tappe dell’odissea della campionessa… - ParliamoDiNews : Brittney Griner condannata a 9 di carcere in Russia: dall`arresto al processo, le tappe dell`odissea della campione… - bagosho : Brittney Griner condannata a 9 di carcere in Russia: dall’arresto al processo, le tappe dell’odissea della campione… -