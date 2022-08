Russia | Brittney Griner condannata a 9 anni di carcere Biden | “Inaccettabile”

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 4 agosto 2022) Un giudice russo ha stabilito, giovedì 4 agosto, una dura condanna a novedi prigione (più una multa di 1 milione di rubli – 16.590 dollari) per la star della WNBA, respingendo la richiesta di clemenza della giocatrice e le sue scuse per “un innocente errore“: la giocatrice americana è stata giudicata colpevole per aver portato nel Paese meno di un grammo di olio di cannabis (contenuto in una cartuccia per svapatore) nel febbraio scorso. La sentenza – che stabilisce una pena vicina al massimo possibile – probabilmente alimenterà la rabbia dei sostenitori e dei fan dell’atleta negli Stati Uniti, che la vedono come una pedina politica tenuta in ostaggio dalla. Il fatto, inoltre, fa salire ulteriormente la pressione sull’amministrazioneaffinché raggiunga un accordo con ...