Rosanero, Salvatore Esposito nel trailer e nel poster della nuova commedia Sky Original (Di giovedì 4 agosto 2022) in arrivo a settembre sulla piattaforma streaming e su NOW Vision Distribution, Sky e 11 Marzo Film presentano il trailer di Rosanero. Già proiettata in anteprima al #Giffoni2022, è la nuova commedia Sky Original diretta da Andrea Porporati e da lui sceneggiata con Salvatore Esposito che ne è protagonista insieme alla piccola Fabiana Martucci al suo debutto al cinema. Il film è tratto dall'opera letteraria di Maria Tronca Rosanero edita dalla casa editrice Baldini+Castoldi. Prodotto da 11 Marzo Film e Vision Distribution, è distribuito da Vision Distribution e sarà disponibile dal 9 settembre 2022 in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW.

