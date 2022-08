Romina Power | l’episodio che sconvolse la sua vita | “Ha scoperto il tradimento!”

FPB_0 : RT @Chaos_OfTrouble: Al vecchino seduto sotto al portone al fresco che ha detto moh Romina Power da giovane, un saluto. - GHERARDIMAURO1 : QuattroMania: Romina Power, spunta la foto del passato che commuove | A quei tempi c'era la gioia. - ParliamoDiNews : Romina Power, spunta la foto più unica che rara: è boom di commenti - - inqueldipep : raga albano (quello con Romina Power) in realtà si scrive Al Bano io shoccata sinceramente - infoitcultura : Romina Power, la confessione su Albano: quel particolare 'hot' che l'ha colpita -

... da tantissimi anni protagonista di tantissimi titoli sia di cronaca nera, per quanto riguarda la scomparsa della figlia Ylenia, sia di quella rosa per la sua vita privata divisa trae ...Il nativo di Cellino San Marco, dopo la rottura con, si legò sentimentalmente alla classe 1972. In tutti questi anni, il cantante è stato spesso al centro della cronaca rosa : tra ...La cantante Romina Power si racconta: porta dentro di sé una ferita mai rimarginata, possibili retroscena dietro al drammatico allontanamento.Le luci dei riflettori e del gossip sono sempre accese su Al Bano e sulla sua famiglia. Il cantante pugliese è, ormai, da tantissimi anni ...