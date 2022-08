Roma, Wijnaldum sbarca a Ciampino intorno alle 17.30 (Di giovedì 4 agosto 2022) Sta per iniziare l’avventura Romanista di Georginio Wijnaldum. L’aereo dei Friedkin è partito da Rotterdam, dove è stata prelevata la famiglia del calciatore. Poi scalo a Parigi per far salire a bordo l’ex centrocampista del Liverpool. L’arrivo a Ciampino è previsto intorno alle 17:30. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 4 agosto 2022) Sta per iniziare l’avventuranista di Georginio. L’aereo dei Friedkin è partito da Rotterdam, dove è stata prelevata la famiglia del calciatore. Poi scalo a Parigi per far salire a bordo l’ex centrocampista del Liverpool. L’arrivo aè previsto17:30. SportFace.

