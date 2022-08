Roma, tutto fatto per l’arrivo di Wijnaldum: i dettagli dell’accordo (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo giorni di trattative roventi, la Roma ha chiuso un altro colpo di livello mondiale e prosegue nel suo mercato da big per regalare a Mourinho la miglior squadra possibile ai nastri di partenza. Infatti, Georginio Wijnaldum è di fatto un nuovo giocatore della Roma. Alcuni dettagli del trasferimento erano già emersi nella giornata di ieri, ma l’edizione odierna del Corriere dello Sport mette in chiaro tutti i punti. Wijnaldum Roma Psg Il centrocampista olandese si trasferirà alla corte di Mourinho in prestito con obbligo di riscatto, che diventerà attivo al raggiungimento del 50% delle presenze stagionali e con la qualificazione in Champions League dei giallorossi. L’accordo è stato trovato rapidamente anche grazie alla volontà del calciatore, che ha ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo giorni di trattative roventi, laha chiuso un altro colpo di livello mondiale e prosegue nel suo mercato da big per regalare a Mourinho la miglior squadra possibile ai nastri di partenza. Infatti, Georginioè diun nuovo giocatore della. Alcunidel trasferimento erano già emersi nella giornata di ieri, ma l’edizione odierna del Corriere dello Sport mette in chiaro tutti i punti.Psg Il centrocampista olandese si trasferirà alla corte di Mourinho in prestito con obbligo di riscatto, che diventerà attivo al raggiungimento del 50% delle presenze stagionali e con la qualificazione in Champions League dei giallorossi. L’accordo è stato trovato rapidamente anche grazie alla volontà del calciatore, che ha ...

