Roma | sabato 6 e domenica 7 aperture straordinarie per rinnovo carta identità elettronica

AdornatoAntonio : RT @romatoday: Weekend a Roma: cosa fare sabato 6 e domenica 7 agosto - Kurosh_74 : Secondo l'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, sabato 6 è stato previsto bollino ro… - Cinzia242 : RT @romatoday: Weekend a Roma: cosa fare sabato 6 e domenica 7 agosto - fra_cimini : @AlfredoPedulla Magari Zaniolo finirà davvero al Tottenham, ma a me sinceramente sembra una panzana che si sta alim… - senia65 : @MatteoMascia13 Io con 60 euro ho comprato il biglietto della Tevere nel 2020. Roma vs Juve. Sono partita di sabato… -

RomaToday

6 e domenica 7 agosto è in programma aun nuovo open day Carta d'identità elettronica (Cie) che prevede l'apertura straordinaria dei tre ex punti informativi turistici di piazza Santa ...Maratona David Cronenberg - PROGRAMMA CINEMA QUATTRO FONTANE () Biglietti in prevendita di ...di sangue 20.45 - Crash VENERDì 19 AGOSTO 18.30 - Brood - La covata malefica 20.45 - Scanners... Weekend a Roma: cosa fare sabato 6 e domenica 7 agosto Sabato 6 e domenica 7 agosto è in programma a Roma un nuovo open day Carta d'identità elettronica (Cie) che prevede l'apertura straordinaria dei tre ex punti informativi turistici di piazza Santa ...Sabato 6 e domenica 7 agosto è in programma un nuovo open day Carta d’identità elettronica (Cie) che prevede l’apertura straordinaria dei tre ex punti informativi turistici di piazza Santa Maria Maggi ...