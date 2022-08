Roma, possibile summit con il Tottenham per Zaniolo: i dettagli (Di giovedì 4 agosto 2022) Sempre più insistenti le voci di un summit tra la Roma e il Tottenham per parlare di Zaniolo: i dettagli sulla trattativa Come riferisce la Gazzetta dello Sport, ad inizio della prossima settimana potrebbe esserci un incontro tra la Roma e il Tottenham per parlare di Nicolò Zaniolo, giocatore sempre molto apprezzato dalle parti di Londra. Gli Spurs vogliono fare un regalo ad Antonio Conte, ma hanno bisogno prima di cedere qualche esubero visto che la carta della contropartita, con i giallorossi, non si può giocare per la volontà dei capitolini di incassare solo denaro (almeno 50 milioni di euro). E’ poi chiaro che, se non dovesse esserci alcun movimento in questa sessione di mercato, da settembre in poi ogni momento sarebbe buono per il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 agosto 2022) Sempre più insistenti le voci di untra lae ilper parlare di: isulla trattativa Come riferisce la Gazzetta dello Sport, ad inizio della prossima settimana potrebbe esserci un incontro tra lae ilper parlare di Nicolò, giocatore sempre molto apprezzato dalle parti di Londra. Gli Spurs vogliono fare un regalo ad Antonio Conte, ma hanno bisogno prima di cedere qualche esubero visto che la carta della contropartita, con i giallorossi, non si può giocare per la volontà dei capitolini di incassare solo denaro (almeno 50 milioni di euro). E’ poi chiaro che, se non dovesse esserci alcun movimento in questa sessione di mercato, da settembre in poi ogni momento sarebbe buono per il ...

